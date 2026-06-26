МО: ПВО за 5 часов сбила 61 дрон ВСУ над регионами РФ и акваторией Черного моря

ПВО за 5 часов сбила 61 украинский дрон над регионами РФ и Черным морем МО: ПВО за 5 часов сбила 61 дрон ВСУ над регионами РФ и акваторией Черного моря

Москва26 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за 5 часов пятницы, 26 июня, уничтожили 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 9.00 до 14.00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве отметили, что украинские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Липецкой, Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО в ночь на 26 июня уничтожила 660 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами.