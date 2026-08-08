Москва8 авг Вести.Узбекистан не спешит становиться полноправным участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но активно развивает сотрудничество как наблюдатель. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявил профессор кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ Ренат Карамурзов.

По его словам, такой подход позволит Узбекистану подключится в первую очередь к тем направлениям, которые могут дать экономическую выгоду в ближайшей перспективе.

Узбекистан не спешит становиться полноправным членом ЕАЭС, но при этом активно развивает практическое взаимодействие с этим объединением, имеет статус наблюдателя, а потому может участвовать в обсуждении ключевых вопросов, при этом избегая необходимости брать на себя те же обязательства, которые должны брать полноправные участники ЕАЭС. В этом смысле подход узбекистанской стороны представляется вполне прагматичным. Подход заключается в том, чтобы подключаться, прежде всего, к тем направлениям, которые, по мнению представителей Республики Узбекистан, могут дать экономическую выгоду уже в ближайшей перспективе. Говоря об обмене таможенными данными, нужно сказать, что это хороший пример такого практического сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС. Узбекистан является самой населенной страной центрально-Азиатского региона. Численность населения приближается к 40 миллионам. Соответственно, это крупный рынок сбыта разного рода продукции отметил Карамурзов

Профессор добавил, что сближение с таким крупным и географически близким рынком пойдет на пользу другим странам-участницам ЕАЭС.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия ждет Узбекистан в ЕАЭС.