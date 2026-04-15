"Мой дедушка - супергерой": Баста заявил, что дед стал для него главным примером Баста назвал своего дедушку главным примером и ориентиром в жизни

Москва15 апр Вести.Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) назвал своего деда главным примером и ориентиром в жизни.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, посвященной старту работы Школы современной музыки "Баста × "Синергия".

Мой дедушка, которого, к сожалению, уже нет в живых​​​. Самый замечательный человек, супергерой, которого я знал сказал артист на вопрос о главном ориентире для себя, его слова приводит РИА Новости

Баста родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. В 1997 году он присоединился к коллективу "Психолирик", который тогда набирал обороты, а позже трансформировался в группу "Каста". В 2002 году Баста выпустил трек "Моя игра", который стал хитом. В 2006 году вышел первый альбом артиста "Баста 1". Он сотрудничал с другими исполнителями: Гуфом, Тати, Смоки Мо, "Кастой", Полиной Гагариной, Елкой.