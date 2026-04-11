Москва11 апрВести.Украинские боевики под Волчанском используют машины скорой помощи, выкупленные в Польше, для перевозки личного состава и припасов, включая беспилотники. Об этом сообщили агентству ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что речь идет о машинах, которые украинские волонтеры выкупили в Польше и передали подразделениям Главного управления разведки Минобороны Украины.

Данные транспортные средства вражеские подразделения используют для доставки личного состава и припасов, включая БПЛА, в прифронтовые районы

сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины переводят военных тыловых и технических частей в пехоту из-за больших потерь на волчанском направлении.