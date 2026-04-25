Дочь Жириновского: агитпоезд ЛДПР восемь раз обогнул экватор Земли

Поезд Жириновского проехал расстояние, равное восьми экваторам Земли Дочь Жириновского: агитпоезд ЛДПР восемь раз обогнул экватор Земли

Москва25 апр Вести.Агитационный поезд ЛДПР, на котором основатель партии Владимир Жириновский ездил по регионам, преодолел расстояние, равное восьми экваторам Земли. Об этом дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, поезд останавливался на каждой станции, будь то грузовой или почтовый пункт.

Его поезд проехал расстояние, равное восьми, примерно восьми экваторам Земли рассказала она

Ранее председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предположил, что Владимира Жириновского в учебниках истории отметят как наиболее яркого политика во время становления современной России и высокообразованного международника.