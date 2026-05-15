Дочь Жириновского рассказала, что объединяло ее отца и Саддама Хусейна

Москва15 мая Вести.Основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского и экс-президента Ирака Саддама Хусейна сблизило то, что они оба росли без отца. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Софье Сергиевой рассказала дочь покойного российского политика Анастасия Боцан-Харченко.

Будущему главе ЛДПР было 27 лет, когда скончался его отец Вольф Эйдельштейн.

Для Жириновского безотцовщина была самой большой детской травмой. Но, с другой стороны, это сблизило его с Саддамом Хусейном. Хусейн тоже рос без отца — тот умер за несколько месяцев до его рождения, его воспитывали по мусульманским традициям дядя и мама. А Жириновского — на него ни у кого не было времени: ни у его родственников, ни, к сожалению, у его любимой мамы поделилась Боцан-Харченко

Александра Жириновская была вынуждена работать, чтобы кормить детей и пожилую мать.

Жириновского отдают сначала в круглосуточной ясли, потом в детский сад на систему пятидневки. Возвращается он только на выходные домой и, естественно, видит свою маму постоянно уставшей или плачущей добавила она

Также дочь политика описала самый счастливый день в жизни ее отца.