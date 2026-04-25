Москва25 апр Вести."Ария мистера Икс" из оперетты композитора Имре Кальмана "Принцесса цирка" – любимое музыкальное произведение основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом рассказала его дочь Анастасия Боцан-Харченко в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, Жириновского сопровождало чувство одиночества, и музыкальное произведение, в котором описывается одинокий путь и сложная судьба циркового артиста, выступающего под маской, стала любимой для политика.

Одиночество он чувствовал с подростковых лет. Оно сопровождало его. Это была и плата своеобразная за другие достижения. "Ария мистера Икс" – его любимое музыкальное произведение рассказала Боцан-Харченко

Ранее она сообщила, что самым ярким воспоминанием из детства для нее является прогулка с отцом по парку Сокольники в Москве.