Медведев: во время рыбалки у Жириновского были глаза счастливого ребенка

Медведев рассказал о поведении Жириновского на рыбалке Медведев: во время рыбалки у Жириновского были глаза счастливого ребенка

Москва25 апр Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, как основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский на рыбалке превратился в ребенка. Об этом он сообщил в в документальном фильме телеканала "Россия 1" "Владимир Жириновский", сообщает ИС "Вести".

Медведев вспомнил, как во время совместного отдыха у Жириновского очень ярко проявилась человеческая сторона.

Я пригласил лидеров фракций, ну и, соответственно, политических партий отдохнуть в Завидово. Ну и там мы пошли на рыбалку. И Владимир Вольфович вытащил такую приличную рыбу … В общем, я удивился его лицу. Вот из такого резкого политика, который там наотмашь бьет куда-то, он превратился просто в ребенка. У него были глаза счастливого ребенка сказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Ранее депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут заявил, что Владимир Жириновский не боялся говорить о вещах, которые считались табу.