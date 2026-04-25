Мишустин: мы познакомились с Жириновским при регистрации партии

Мишустин рассказал, при каких обстоятельствах познакомился с Жириновским Мишустин: мы познакомились с Жириновским при регистрации партии

Москва25 апр Вести.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин познакомился с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским во время регистрации его партии. Об этом премьер-министр рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Мы с ним познакомились при регистрации партии. Как раз в то время проходила регистрация общественного объединения, в котором я работал под названием "Международный компьютерный клуб". Новый был закон тогда принят об общественных объединениях и политических партиях сообщил Мишустин

По словам премьер-министра, он не верил, что Жириновскому удастся очень быстро зарегистрировать свою партию.