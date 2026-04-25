Соловьёв заявил, что у Жириновского гигантский талант и фантастический мозг Соловьёв: Жириновский – гигантский талант и фантастический мозг

Москва25 апр Вести.Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский имел гигантский талант и фантастический мозг. Об этом заявил журналист Владимир Соловьёв в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

По его словам, Жириновский был "очень большим человеком".

Его невозможно судить по обычной мерке. Такой гигантский талант, такой фантастический мозг сказал Соловьёв

Ранее Владимир Соловьёв рассказал, как Владимир Жириновский заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости вернуть Крым.