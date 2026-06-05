Москва5 июн Вести.Представители малого бизнеса, или "живопырки", как их ранее назвал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, составляют основу экономики, поскольку именно они создают добавленную стоимость и формируют экономический фундамент страны. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Свое заявление он сделал в ходе делового завтрака "Сбера" в рамках ПМЭФ.

Я бы хотел обратиться к одной вашей фразе, которой вы иллюстрировали очень часто очень несправедливое отношение к бизнесу - это "живопырки", зарабатывающие бабки... "живопырки" и есть эта самая экономика... они и есть основа экономики. А экономика, как известно, - основа всего государства сказал Греф

Глава Сбербанка также подчеркнул, что отношение к предпринимателям должно меняться. Греф отметил, что чем меньше предприятие, тем важнее помогать ему преодолевать административные барьеры и создавать условия для развития.