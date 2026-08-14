Москва14 авгВести.Российские военные нанесли удар по автозаправочной станции в районе Репок Черниговской области, которая использовалась в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для поражения цели были применены дроны дальнего действия, отметили в ведомстве.
Кадры объективного контроля нанесения удара с применением БПЛА дальнего действия по автозаправочной станции в районе населенного пункта Репки Черниговской области, использовавшейся в интересах украинских подразделенийговорится в сообщении
В МО РФ также заявили, что в Черном море нанесен удар по двум буксирам, которые сопровождали сухогрузы с западным вооружением для ВСУ.