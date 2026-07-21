11:44 21 июля 2026 11:53 21.07.2026Сергей КузнецовСиловые структурыДроны ВС РФ поразили объект ключевого узла газотранспортной системы УкраиныДроны ВС РФ поразили объект ключевого узла газотранспортной системы УкраиныСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеУкраинский омбудсмен: общество на грани силового противостояния с властями07:15 Глава AmCham Эйджи назвал условие, при котором Трамп может приехать в Россию06:16 Атташе посольства Италии в РФ и его помощник должны покинуть Россию за три дня01:56 "Ведет себя по-детски": Карлсон шокирован поведением Каи Каллас01:19 Захарова высмеяла заявление главы МИД Италии Таяни о высылке военного атташе21:16 20 июлУмер популяризатор бодибилдинга Вадим Do4a Иванов20:57 20 июлГлавком ВСУ Сырский извинился перед уволенным Федоровым20:22 20 июлФермеры перекрыли трассу в Армении из-за помидоров19:07 20 июлСиловые структурыНовости МинобороныСВО / спецоперация21.07.2026