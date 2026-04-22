Москва22 апрВести.Румыния успешно завершила сделку, приобретя расположенный на Дунае молдавский порт Джурджулешты. Об этом сообщается на официальном сайте румынского правительства.
Порт был приобретен национальной компанией "Администрация морских портов Румынии" у Европейского банка реконструкции и развития.
Благодаря этому вложению капитала, порт Констанца укрепит свою стратегическую роль в регионе Черного моря с целью стать региональным хабомговорится в сообщении правительства
Отмечается также, что румынская компания планирует инвестировать средства в долгосрочное развитие Международного порта Джурджулешты.
Ранее сообщалось, что власти Румынии фактически установили прямое управление энергетикой, финансовой системой и сферой безопасности Молдавии.