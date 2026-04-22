Румыния завершила сделку по приобретению крупнейшего молдавского порта Румыния приобрела расположенный на Дунае молдавский порт Джурджулешты

Москва22 апр Вести.Румыния успешно завершила сделку, приобретя расположенный на Дунае молдавский порт Джурджулешты. Об этом сообщается на официальном сайте румынского правительства.

Порт был приобретен национальной компанией "Администрация морских портов Румынии" у Европейского банка реконструкции и развития.

Благодаря этому вложению капитала, порт Констанца укрепит свою стратегическую роль в регионе Черного моря с целью стать региональным хабом говорится в сообщении правительства

Отмечается также, что румынская компания планирует инвестировать средства в долгосрочное развитие Международного порта Джурджулешты.

Ранее сообщалось, что власти Румынии фактически установили прямое управление энергетикой, финансовой системой и сферой безопасности Молдавии.