Москва22 апрВести.Румыния успешно завершила сделку, приобретя расположенный на Дунае молдавский порт Джурджулешты. Об этом сообщается на официальном сайте румынского правительства.

Порт был приобретен национальной компанией "Администрация морских портов Румынии" у Европейского банка реконструкции и развития.

Благодаря этому вложению капитала, порт Констанца укрепит свою стратегическую роль в регионе Черного моря с целью стать региональным хабом

говорится в сообщении правительства

Отмечается также, что румынская компания планирует инвестировать средства в долгосрочное развитие Международного порта Джурджулешты.

Ранее сообщалось, что власти Румынии фактически установили прямое управление энергетикой, финансовой системой и сферой безопасности Молдавии.