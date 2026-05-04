Коротченко: через 4 года Евросоюз и НАТО будут полностью готовы к войне с РФ

Коротченко сообщил, когда ЕС и НАТО будут готовы к войне с РФ Коротченко: через 4 года Евросоюз и НАТО будут полностью готовы к войне с РФ

Москва4 мая Вести.Через четыре года НАТО, как военный механизм, и Евросоюз будут полностью отмобилизованы и готовы к войне с Россией. Такое мнение ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт прокомментировал инциденты с беспилотниками в Финляндии, которые полетели в сторону России.

Слушайте, ну, может быть, надо подумать над тем, чтобы зеркалить ситуацию? Допустим, неизвестные дроны со стороны Арктики вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Пока мы их отслеживали, они его прошли и дальше залетели в воздушное пространство, допустим, Эстонии, Финляндии, Швеции. А что там произошло и какие объекты они поразили – это не наши дела. Мы находимся в ситуации, когда уже через четыре года НАТО, как военный механизм, и Евросоюз будут полностью отмобилизованы и готовы к войне с Россией. Нам надо ломать вот этот инерциальный сценарий, который нам навязывает противник сказал эксперт

Ранее Игорь Коротченко назвал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что украинские беспилотники могут стать фактором, который повлияет на проведение парада Победы 9 мая в Москве, прямой угрозой в адрес России.