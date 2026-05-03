Песков заявил, что выступление Путина на параде 9 мая ждет весь мир

Песков: выступления Путина на параде 9 мая ждет весь мир Песков заявил, что выступление Путина на параде 9 мая ждет весь мир

Москва3 мая Вести.Выступление президента России Владимира Путина в День Победы 9 мая ждет весь мир. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, выступление будет очень важным.

Его всегда ждет весь мир оправдано ждет сказал представитель Кремля

29 апреля Песков сообщил, что Парад Победы на Красной площади в этом году пройдет без военной техники. По его словам, такое решение было принято из-за текущей оперативной обстановки, вопросов безопасности и террористической активности киевского режима.