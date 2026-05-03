Москва3 маяВести.Выступление президента России Владимира Путина в День Победы 9 мая ждет весь мир. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По его словам, выступление будет очень важным.
Его всегда ждет весь мир оправдано ждетсказал представитель Кремля
29 апреля Песков сообщил, что Парад Победы на Красной площади в этом году пройдет без военной техники. По его словам, такое решение было принято из-за текущей оперативной обстановки, вопросов безопасности и террористической активности киевского режима.