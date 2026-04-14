Майские праздники в 2026 году будут для россиян самыми короткими за 8 лет

Юрист Южалин рассказал об антирекорде майских праздников за 8 лет Майские праздники в 2026 году будут для россиян самыми короткими за 8 лет

Москва14 апр Вести.Предстоящие майские праздники станут самыми короткими для россиян за последние восемь лет.

Об этом заявил руководитель юридической практики в рекрутинговой компании SuperJob Александр Южалин.

В этом году майские праздники окажутся менее продолжительными, … потому что на май дополнительно не переносились никакие выходные с новогодних каникул ... Поэтому в этом году россияне будут отдыхать на майские праздники два раза по три дня сказал эксперт в разговоре с РИА Новости

В мае 2026 года для тех, кто работает по пятидневной неделе, запланировано 19 рабочих и 12 нерабочих дней, включая выходные и праздничные.

Первая часть праздников продлится с 1 по 3 мая — с пятницы по воскресенье.

День Победы 9 мая в этом году выпадает на субботу, и, согласно законодательству, если он совпадает с выходным, то переносится на ближайший рабочий день.

Таким образом, выходной с субботы переносится на понедельник, и вторые длинные выходные продлятся с 9 по 11 мая.

В свою очередь, депутат Госдумы Екатерина Стенякина ранее рассказала, что 1 и 9 мая остаются официальными праздничными днями, а продолжительность отдыха зависит от системы переноса выходных.