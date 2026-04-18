Москва18 апр Вести.

Пик туристического сезона в Москве приходится на конец августа и весь сентябрь. Также высокий спрос традиционно наблюдается на новогодние и майские праздники, сообщил РИА Новости москвовед Александр Усольцев.

Есть, конечно, традиционно "низкий сезон" для туризма в Москве, который будет всегда - это период после новогодних праздников, вторая половина января и начало февраля​​​. Где-то со второй половины февраля уже начинается снова такой стабильный рост, который достигает апогея ближе к лету, потом есть некоторый спад: в июле люди уезжают на юга. А самый пик сезона Москве - это всегда конец августа и весь сентябрь, который сейчас увеличивается в связи с внутренним туризмом рассказал Усольцев

Москвовед отметил, что именно в конце лета - начале осени в столице находится максимальное количество людей — как москвичей, так и туристов, которые приезжают в бархатный сезон. После этого туристический поток традиционно немного спадает, а затем вновь вырастает на новогодних праздниках, особенно активно в последние годы на них приезжают туристы из других городов России.

"В целом, раньше эти всплески туристов были более ярко выражены: Новый год, сентябрь, майские праздники и весь май, я бы назвал такие основные периоды наибольшего спроса. Сейчас сезонность более растянута. Во-первых, в принципе, люди начинают ездить по стране, более активен сейчас внутренний туризм. А во-вторых, все-таки фестивали, которые проводит сейчас Москва, добавляют интереса городу, и люди понимают, что они могу и после Нового года приехать и точно так же посмотреть на новогоднюю Москву, продлив себе этот зимний праздник", - уточнил Усольцев.