Москва6 апр Вести.Группа "Аэрофлот" намерена в 2026 году увеличить пассажиропоток в аэропорты Краснодара и Геленджика в три раза. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Александровского, аэропорты двух городов в прошлом году приняли 500 тысяч пассажиров. Из Краснодара рейсы выполняются по 13 направлениям, включая пять международных.

В 2026 году планируем перевезти через эти аэропорты уже 1,5 миллиона пассажиров, то есть в три раза больше сказал он

Краснодар, Геленджик и еще девять аэропортов юга и центральной части России были закрыты в феврале 2022 года из соображений безопасности. Авиагавань Геленджика возобновила работу в июле прошлого года, Краснодара — в сентябре.

Ранее "Аэрофлот" объявил о корректировке полетной программы в Сочи, Краснодар и Геленджик. Изменения в расписание внесли из-за введения временных лимитов на работу местных аэропортов.