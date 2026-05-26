РИА Новости: самый дорогой автомобиль на ПМЭФ обойдется в 43 тысячи рублей в час

Москва26 мая Вести.Стоимость аренды самого дорогого автомобиля для поездок на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) составит почти 43 тысячи рублей в час, пишет РИА Новости.

Речь идет об автомобиле Mercedes-Benz Maybach W223. Аренда машины обойдется в 42,9 тысячи рублей за час. В стоимость входят услуги водителя, аккредитация автомобиля с правом парковки на площадке форума, расходы на топливо и мойку, дезинфекция салона, а также круглосуточная связь с диспетчером.

Минимальный срок аренды составляет три дня по 14 часов ежедневно. При таких условиях общая стоимость использования автомобиля достигнет 1,8 миллиона рублей.

Организаторы также предлагают аренду минивэнов, микроавтобусов и автомобилей класса "Комфорт". Самый доступный вариант оценивается в 6,7 тысячи рублей в час при аналогичных условиях аренды.

В 2026 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Накануне был опубликован список спикеров ПМЭФ. В работе форума примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также главы компаний и деловых объединений.