Коттедж на майские праздники обойдется россиянам почти в 12 тысяч за ночь

Москва15 апр Вести.Средняя стоимость аренды дома на майские праздники в 2026 году составила 11,7 тысячи рублей за ночь. Ночь в глэмпинге обойдется в 10,3 тысячи. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сервис онлайн-бронирования "Островок".

Средняя стоимость забронированной ночи в домах и коттеджах на майские праздники (1-3 и 9-11 мая) составляет 11,7 тысячи рублей... Средняя стоимость забронированной ночи в глэмпингах - 10,3 тысячи рублей цитирует "Островок" РИА Новости

Отмечается, что почти треть всех бронирований приходится на апартаменты. Отели без звезд заняли 24 процента, трехзвездочные – 17 процентов, четырехзвездочные – 12 процентов. Гостевые дома – 8 процентов бронирований, двухзвездочные отели – 3 процента, пятизвездочные и хостелы – по 2 процента. Глэмпинги, кемпинги и коттеджи в сумме также составляют 2 процента бронирований. Спрос на отдых в коттеджах и домах на майские праздники вырос на 51 процент по сравнению с 2025 годом.

В топ-5 регионов для размещения в домах, коттеджах, кемпингах и глэмпингах вошли Краснодарский край, Ярославская, Владимирская, Нижегородская области, а также Санкт-Петербург. Аналитики отмечают, что туристы начали планировать отдых на майские праздники с середины-конца марта.