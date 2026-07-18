Минобороны РФ показало кадры удара по судну, перевозившему грузы для ВСУ

МО показало кадры удара по судну с грузом для ВСУ у острова Змеиный Минобороны РФ показало кадры удара по судну, перевозившему грузы для ВСУ

Москва18 июл Вести.Расчеты беспилотников "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер" поразили в районе острова Змеиный судно, использовавшееся для доставки военных грузов Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство также показало кадры соответствующего удара.

17 июля расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 сикер" и "Гербера-сикер" в районе острова Змеиный был поражен контейнеровоз, использовавшийся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ говорится в заявлении

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ в порту Черноморск Одесской области поразили два морских судна, которые осуществляли доставку грузов военного назначения.