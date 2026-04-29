Москва29 апрВести.На правом берегу Днепра осталось мало "жирных" целей для российских военных. Об этом рассказал ИС "Вести" старший оператор разведывательного комплекса БПЛА Zala 18-й общевойсковой армии с позывным Гудини.
Его расчет Zala работает под задачи артиллерийского дивизиона. Артиллеристы уничтожают вражеские цели, а Zala фиксирует прилет каждого снаряда и помогает корректировать стрельбу.
Артиллерии стало гораздо меньше. В основном идет перемещение личного состава на автомобилях вдоль населенных пунктов - перемещение личного состава, перемещение продовольствия и так далеесообщил Гудини