Боец ВС РФ Гудини: на правом берегу Днепра теперь гораздо меньше артиллерии

На правом берегу Днепра благодаря ВС РФ стало гораздо меньше артиллерии Боец ВС РФ Гудини: на правом берегу Днепра теперь гораздо меньше артиллерии

Москва29 апр Вести.На правом берегу Днепра осталось мало "жирных" целей для российских военных. Об этом рассказал ИС "Вести" старший оператор разведывательного комплекса БПЛА Zala 18-й общевойсковой армии с позывным Гудини.

Его расчет Zala работает под задачи артиллерийского дивизиона. Артиллеристы уничтожают вражеские цели, а Zala фиксирует прилет каждого снаряда и помогает корректировать стрельбу.