Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ обустроили свои позиции в Константиновке

Украинские боевики устроили свои позиции в Константиновке на западный манер Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ обустроили свои позиции в Константиновке

Москва12 июн Вести.Система обороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республике (ДНР) выстроена по принципу НАТО. Об этом ИС "Вести" рассказал командир разведывательно-штурмового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным Незнакомец.

Он отметил, что украинские боевики поделили город по секторам и эшелонам.

Система обороны Константиновки была устроена на лад НАТО. Они поделили город по секторам, эти сектора поделили по эшелонам. Передний край обеспечивали беспилотники, контролировали тяжелыми дронами сказал Незнакомец

На пути следования ВС РФ сидели украинские "ждуны", сообщил военнослужащий.