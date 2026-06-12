Москва12 июнВести.Система обороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республике (ДНР) выстроена по принципу НАТО. Об этом ИС "Вести" рассказал командир разведывательно-штурмового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным Незнакомец.
Он отметил, что украинские боевики поделили город по секторам и эшелонам.
Система обороны Константиновки была устроена на лад НАТО. Они поделили город по секторам, эти сектора поделили по эшелонам. Передний край обеспечивали беспилотники, контролировали тяжелыми дронамисказал Незнакомец
На пути следования ВС РФ сидели украинские "ждуны", сообщил военнослужащий.
Это такие обреченные ребята, которые просто сидели... с целью контролировать проходы мимо них, то есть они как наблюдатели. Когда кто-то мимо них проходит, они вызывают поддержкупояснил он