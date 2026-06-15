Москва15 июн Вести.Мирные жители, оставшиеся в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), оказывают помощь российским военным, которые ведут бои за город. Об этом рассказал командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный.

Местные жители приходят к военнослужащим и приносят продукты питания и питьевую воду, уточнил он в беседе с ТАСС.

Один раз ко мне на точку зашли мирные жители, ну, ребята, соответственно, они же там у меня все сидят на полной боевой, так сказать, "пружина сжата". Они с этими местными разговорились..., те им дали еды, сами принесли воды отметил Крупный

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью ИС "Вести", что ситуация в Константиновке развивается динамично. Он отметил, что российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия и уничтожают заблокированные группы украинских боевиков в юго-западной части города. По словам Пушилина, бои идут в центре Константиновки, в районе Горсовета, железнодорожной станции "Дмитриевка" и промзоны.