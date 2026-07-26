МО: ВС РФ поразили в Киеве объект ВСУ, где ежемесячно собирали до 1 тыс. дронов

ВС РФ поразили в Киеве объект ВСУ, где ежемесячно собирали до 1 тыс. дронов МО: ВС РФ поразили в Киеве объект ВСУ, где ежемесячно собирали до 1 тыс. дронов

Москва26 июл Вести.Минувшей ночью в ходе группового удара в Киеве было поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, на котором ежемесячно производили до тысячи беспилотников разных типов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Поражены в городе Киеве: ... место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

Среди производившихся беспилотников, как отмечает Минобороны, были ударные дроны AQ-400 Scythe ("Коса"), AQ-100 Bayonet ("Штык") и разведывательные RQ-100 Scout ("Скаут").

Также в ночь на воскресенье, 26 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по объектам инфраструктуры порта Черноморск Одесской области, которые были задействованы для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ), предназначенных для обеспечения украинской армии.

Днем ранее российские военные поразили склад с военным имуществом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения ГСМ в порту Измаил, а также нанесли удар по порту Николаева, в результате чего был поражен сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения нужд украинской армии.