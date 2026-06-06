Дэвис: глава ЕК не должна бездоказательно обвинять РФ в инцидентах с БПЛА

Американский эксперт дал совет Урсуле фон дер Ляйен по ее отношению к РФ Дэвис: глава ЕК не должна бездоказательно обвинять РФ в инцидентах с БПЛА

Москва6 июн Вести.Не стоит провоцировать Россию и бездоказательно обвинять ее в инциденте с беспилотником в Румынии. С таким обращением к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в соцсети X выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Он отметил, что обвинения в адрес Москвы выдвинуты без проведения тщательного расследования. От такой эскалации никто не выиграет, пояснил Дэвис.

Чего нам не нужно делать, так это делать поспешные выводы и предпринимать дальнейшие действия непосредственно против России — без полного и тщательного расследования, чтобы полностью определить, что произошло написал Дэвис

Это само по себе может ввергнуть нас в войну с Россией, обладающей ядерным оружием, продолжил бывший американский военный.

5 июня в акватории порта Констанца взорвался морской беспилотник. Как и с дроном (БПЛА), упавшим на крышу дома в Румынии в 14 километрах от границы с Украиной, виновницей этого была объявлена Россия. Позже Киев принес извинения Бухаресту. На Украине заявили, что утратили управление над безэкипажным катером (БЭК) в Черном море.

Россия свою причастность к инцидентам с беспилотниками отрицает.