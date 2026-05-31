Дэвис призвал к дипломатии после заявления сенатора Риша о России

Москва31 мая Вести.Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал высказывания сенатора США Джима Риша о России и дроне в Румынии, заявив, что сейчас надо заниматься дипломатией. Сообщение Дэвиса размещено в соцсети Х.

Сейчас самое время подумать трезво и заняться серьезной дипломатией сказано в посте

По словам Дэвиса, это нужно делать, чтобы оценить, можно ли снизить напряженность до ее усиления.

30 мая Джим Риш обвинил Россию в безрассудной эскалации из-за падения беспилотника в Румынии.

По сообщению властей Румынии, 29 мая беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Румынские власти обвинили в произошедшем Россию. В свою очередь российский президент Владимир Путин заявлял, что никто не может сказать о принадлежности дрона, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза. По его словам, РФ готова заняться расследованием, если ей передадут обломки БПЛА.