Лукашенко заявил, что не является императором в отличие от Трампа и Путина Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами

Москва20 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ожидает всеобщей любви, поскольку, в отличие от своих коллег из США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, не является императором.

В беседе с RT он отметил, что очень многие люди не любят радикальных людей в политике.

Я и был далек, и сейчас тем более, от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили сказал Лукашенко

Белорусский лидер пояснил, что периодически он читает публикации о себе в социальных сетях и СМИ и остро реагирует на недостоверную информацию.

Он также заявил, что представители беглой оппозиции не смогут захватить власть в Белоруссии