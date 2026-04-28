Москва28 апрВести.Книга скончавшегося в 2024 году футбольного комментатора Василия Уткина вышла в России, сообщает сервис "Яндекс.Книги".
В книге собраны статьи и байки самого Уткина, а также тексты его друзей специально для книги.
На этих страницах друзья, коллеги, сам Василий травят байки, отвечают друг другу на вопросы в интервью и блоге, рассуждают о спорте, азарте, любви и ненависти, дилетантах и профессионалах, лукавят и печалятся — словом, живут жизнь, которая без Уткина была бы совсем другойотмечается на сайте сервиса
В сервисе подчеркивают, что Уткин изменил многое в культуре российского спортивного комментария.
Издание также содержит фотографии из личных архивов друзей и родственников.
В ноябре 2025 года на могиле Уткина на Никольско-Трубецком кладбище установили памятник..