В России посмертно опубликована книга спортивного комментатора Уткина Книга футбольного комментатора Василия Уткина посмертно вышла в России

Москва28 апр Вести.Книга скончавшегося в 2024 году футбольного комментатора Василия Уткина вышла в России, сообщает сервис "Яндекс.Книги".

В книге собраны статьи и байки самого Уткина, а также тексты его друзей специально для книги.

На этих страницах друзья, коллеги, сам Василий травят байки, отвечают друг другу на вопросы в интервью и блоге, рассуждают о спорте, азарте, любви и ненависти, дилетантах и профессионалах, лукавят и печалятся — словом, живут жизнь, которая без Уткина была бы совсем другой отмечается на сайте сервиса



В сервисе подчеркивают, что Уткин изменил многое в культуре российского спортивного комментария.

Издание также содержит фотографии из личных архивов друзей и родственников.

В ноябре 2025 года на могиле Уткина на Никольско-Трубецком кладбище установили памятник..