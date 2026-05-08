Внук де Голля призвал помнить о победе над нацистскими захватчиками Внук де Голля про 9 Мая: нужно помнить общую жертву и подвиг наших предков

Москва8 мая Вести.Победа над нацистскими захватчиками является общей для всех народов. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер.

Он отметил, что нужно помнить, чем пожертвовали наши предки во время Второй мировой войны.

В субботу мы будем праздновать общую победу над нацистским захватчиком. Нам нужно помнить историю, помнить общие жертвы, помнить то, что совершили наши предки, чем пожертвовали и что перенесли, чтобы мы сегодня обладали этой свободой. Мы должны помнить об этом, это необходимо. Это наше ДНК. Это наша общая борьба. И нельзя никогда не забывать ни историю, ни наших предков, ни то, что представляют собой наши глубинные европейские ценности, наши основополагающие ценности, то, что будет ценностями для наших детей. И мы здесь, чтобы заявить об этом, и гордимся этим сказал де Голль.

Ранее он заявил, что жители Европы любят Россию и русских.