Лихачев: доклады МАГАТЭ недостаточно отражают угрозы в адрес ЗАЭС в докладах Глава Росатома упрекнул МАГАТЭ в недостаточно отражении угроз в адрес ЗАЭС

Москва10 июл Вести.Доклады Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в неполной мере отражают те угрозы от киевского режима, которые имеют место быть в отношении Запорожской АЭС. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

В Калининграде 10 июля прошли межведомственные консультации Росатома и МАГАТЭ, которые были посвящены ситуации вокруг ЗАЭС.

В данном случае было отмечено, что, на взгляд российской стороны, в докладах МАГАТЭ, в официальных рапортах, регулярно публикуемых, не в полной мере отражается объективное положение дел, в первую очередь, с точки зрения угроз Запорожской атомной электростанции сказал Лихачев на пресс-подходе после консультаций

Глава Росатома отметил, что для российской стороны совершенно очевидно, что исходя из своего мандата и других сдерживающих факторов, связанных с руководством МАГАТЭ, в докладах не в полной мере отражается угроза, которая исходит в отношении ЗАЭС со стороны действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку преступным ударам ВСУ по Запорожской АЭС.