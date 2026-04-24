Москва24 апр Вести.Подавляющее число россиян, до 80%, поддерживают развитие атомной энергетики в стране. Об этом говорят результаты данных опроса, проведенного ВЦИОМ.

При этом 10 лет назад показатель составил 58%, а 35 лет ранее - всего 14%.

Кроме того, 41% опрошенных выразили мнение, что повторение событий Чернобыльской катастрофы в ближайшее время маловероятно.

Ранее директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда заявил, что доля атомной энергии в общем объеме выработки электроэнергии на северо-западе России достигает 40%.