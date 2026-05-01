Кнутов: удары ВСУ по Туапсе могли быть нанесены с помощью безэкипажных катеров

Кнутов предположил, что ВСУ могли бить по Туапсе с помощью безэкипажных катеров Кнутов: удары ВСУ по Туапсе могли быть нанесены с помощью безэкипажных катеров

Москва1 мая Вести.Украинские дроны, ударившие по Туапсе, могли быть доставлены с помощью безэкипажных катеров (БЭК), предположил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание, что удар по Туапсе был осуществлен с моря.

Могли даже применять безэкипажные катера, на которых доставили небольшие дроны. Эти дроны поднялись с БЭКов по определенной команде и, соответственно, как и FPV-дроны, уже пошли атаковать… А "Баба-Яга" — это тоже дрон-матка, который, собственно говоря, несет дроны для того, чтобы их можно было подальше запустить и таким образом использовать в нашем тылу пояснил Кнутов

В последнее время город Туапсе подвергся нескольким массированным атакам украинских беспилотников. 28 апреля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Первого мая возникло возгорание на территории морского терминала.