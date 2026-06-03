В Архангельске ликвидировали пожар на складе бытовой химии Пожар в промзоне Архангельска потушили

Москва3 июн Вести.В Архангельске пожарные потушили пожар в здании в Кузнечихинском промузле, в котором располагались складские помещения с бытовой химией. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Архангельской области.

В 20:25 пожар был ликвидирован говорится в сообщении

Из-за сложности тушения, был объявлен ранг пожара № 3. К тушению пожара привлекали вертолет МИ-8 МЧС России.

Площадь пожара составил 7 500 квадратных метров. Ранее сообщалось, что из здания самостоятельно эвакуировалось 40 человек. Пострадавших нет.