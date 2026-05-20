Пожар на площади до 900 кв. м произошел городе Мирный Архангельской области

Крупный пожар произошел в Архангельской области Пожар на площади до 900 кв. м произошел городе Мирный Архангельской области

Москва20 мая Вести.В городе Мирный Архангельской области в результате пожара уничтожено несколько десятков построек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

ЧП произошло в гаражной зоне вблизи улицы Советской.

Огнем уничтожено уже несколько десятков построек уточняется в сообщении, которое приводит агентство

Согласно предварительным сведениям регионального главка МЧС России, которые приводятся в публикации, площадь пожара составляет от 600 до 900 кв. м, его ликвидация продолжается. Сведения о пострадавших не поступали.