Москва20 маяВести.В городе Мирный Архангельской области в результате пожара уничтожено несколько десятков построек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
ЧП произошло в гаражной зоне вблизи улицы Советской.
Согласно предварительным сведениям регионального главка МЧС России, которые приводятся в публикации, площадь пожара составляет от 600 до 900 кв. м, его ликвидация продолжается. Сведения о пострадавших не поступали.