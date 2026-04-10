На Урале затруднено движение по трассе М-12 "Восток" из-за ДТП

Москва10 апр Вести.В Свердловской области из-за ДТП с участием шести автомобилей затруднено движение на участке федеральной трассы М-12 "Восток", проезд осуществляется по одной полосе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, затор образовался на 323-м километре автодороги в Первоуральском районе.

По предварительным данным, на участке столкнулись шесть автомобилей, два из которых грузовые. Проезд осуществляется по одной полосе говорится в сообщении

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Одного из участников массовой аварии осматривают медики.