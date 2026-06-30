У Минска есть доказательства участия Киева в атаке БПЛА на белорусский автобус

Белоруссия заявила ООН о причастности Украины к атаке дрона на автобус с детьми У Минска есть доказательства участия Киева в атаке БПЛА на белорусский автобус

Москва30 июн Вести.Минск располагает доказательствами причастности украинского ударного беспилотника типа "Дартс" к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня.

Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации. Трансляция выступления велась на сайте ООН.

Рыбаков подчеркнул, что это был преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения, включая детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом.

Он отметил, что Украина сразу отвергла причастность к этому преступлению, однако Белоруссия располагает данными, которые подтверждают обратное.

Сегодня у нас есть доказательства, чтобы ответственно заявить: атака на белорусский автобус была совершена ударным БПЛА украинского производства. Этот БПЛА принадлежит к типу "Дартс" и оснащен поражающими элементами сказал Рыбаков

По его словам, названный беспилотник является разработкой украинской группы инженеров "Стальные шершни".

На месте происшествия, продолжил Рыбаков, были обнаружены компоненты украинского производства, включая блок управления детонатором с маркировкой на украинском языке, изготовленный на заводе в Шостке в Сумской области.

Сам детонатор, а также аккумуляторная батарея являются компонентами, произведенными на Украине добавил белорусский постпред

Рыбаков уточнил, что дрон типа "Дартс" использует технологию управления FPV и оснащен боевой частью с массой взрывчатого вещества около 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Белоруссия призвала международное сообщество объективно оценить действия Вооруженных сил Украины в связи с этой атакой на автобус с белорусскими гражданами.

17 июня украинские националисты с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу, который перевозил детей из Гомеля на отдых в Геленджик. В результате атаки один пассажир погиб, девять человек, в том числе шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести.

В связи с терактом Минск при поддержке Москвы попросил созвать экстренное заседание СБ ООН. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эту атаку провокацией и подчеркнул, что если Киев попытается втянуть Минск в вооруженный конфликт, то это дорого обойдется украинским властям.

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева призвала поддерживающие Украину страны Европы открыть глаза на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского втянуть Белоруссию и приграничные страны НАТО в масштабный конфликт.