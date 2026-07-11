Москва11 июл Вести.Сбор урожая озимых в Краснодарском крае идет по плану, у аграриев есть запас топлива. Об этом сообщил ИС "Вести" заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев

В крае почти собран озимый ячмень, на очереди зерновые и зернобобовые культуры.

Запас на 10-14 дней есть у нас, графики разработаны и утверждены совместно с муниципальными образованиями. На сегодняшний день ни один фермер, ни одно крестьянско-фермерское хозяйство или сельхозпроизводственное предприятие не приостановило уборку, мы контролируем подчеркнул Михаил Тимофеев

Тем временем главный агроном учебно-опытного хозяйства "Кубань" Алексей Матирный сообщил ИС "Вести" об ожиданиях хорошего урожая озимой пшеницы, несмотря на обильные дожди в мае и июне.