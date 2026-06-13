При обрушении кровли в Златоусте погибли 2 человека, еще 1 пострадал

Кровля рухнула на людей в Златоусте, есть погибшие и пострадавший При обрушении кровли в Златоусте погибли 2 человека, еще 1 пострадал

Москва13 июн Вести.Кровля ветхого частного жилого дома обрушилась на улице 4-я Тесьминская в Златоусте, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Конструкция рухнула на людей, погибли два человека, еще один человек пострадал.

В результате происшествия погибли 2 человека: женщина 1967 года рождения и мужчина 1997 года рождения. Травмирован 1 человек, мужчина 2007 года рождения говорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX

Отмечается, что пострадавший был деблокирован сотрудниками МЧС России. Спасатели передали травмированного мужчину медикам скорой помощи. Работы на месте ЧП продолжаются.