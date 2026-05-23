Москва23 маяВести.В Новосибирске произошел пожар в здании, где расположены автомастерские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.
Отмечается, что возгорание началось в помещениях на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.
Поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе. По прибытии к месту происшествия наблюдается плотное задымление на кровле двухэтажной части строения на площади 1 500 кв. метровприводит агентство данные ведомства
Предварительно, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты.