Семенов: ряд дорог в Ногинске будет перекрыт до ликвидации пожара на нефтебазе

В Ногинске вводятся дорожные ограничения после пожара на нефтебазе Семенов: ряд дорог в Ногинске будет перекрыт до ликвидации пожара на нефтебазе

Москва19 июл Вести.В подмосковном Ногинске временно ограничено движение автомобильного транспорта после возгорания на нефтебазе, которое произошло после атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

Как сообщил глава Богородского городского округа Денис Семенов в своем Telegram-канале, меры будут действовать до полной ликвидации пожара.

Он уточнил, что перекрытия затронут ряд ключевых транспортных артерий и перекрестков города.

По словам Семенова, на месте инцидента для обеспечения работы пожарных подразделений была развернута магистральная рукавная линия.

Администрация округа обратилась к гражданам с призывом отнестись с пониманием к возникшим неудобствам и планировать свои маршруты заблаговременно.

18 июля рано утром на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске произошел пожар после атаки беспилотников, в результате инцидента пострадали люди.