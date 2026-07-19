Москва19 июлВести.В подмосковном Ногинске временно ограничено движение автомобильного транспорта после возгорания на нефтебазе, которое произошло после атаки украинского беспилотного летательного аппарата.
Как сообщил глава Богородского городского округа Денис Семенов в своем Telegram-канале, меры будут действовать до полной ликвидации пожара.
Он уточнил, что перекрытия затронут ряд ключевых транспортных артерий и перекрестков города.
По словам Семенова, на месте инцидента для обеспечения работы пожарных подразделений была развернута магистральная рукавная линия.
Администрация округа обратилась к гражданам с призывом отнестись с пониманием к возникшим неудобствам и планировать свои маршруты заблаговременно.
18 июля рано утром на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске произошел пожар после атаки беспилотников, в результате инцидента пострадали люди.