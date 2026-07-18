Москва18 июл Вести.В подмосковном Ногинске после атаки украинских БПЛА на нефтебазу перекрыли часть Электростальского шоссе. Из-за ограничений несколько автобусов временно изменили маршруты. Об этом сообщает "Мострансавто".

В связи с перекрытием части Электростальского шоссе автобусы маршрутов №№ 20, 23, 69 следуют по измененной схеме. После остановочного пункта "Сады" автобусы поворачивают на Горьковское шоссе, затем на съезд на Красный Электрик, следуя до остановочного пункта "Нарсуд говорится в Telegram-канале учреждения

Также отменены остановки "Загорново", "Лесоторговая база", "Мясокомбинат", "Медицинский техникум", "Роддом", "МУЗ НЦГБ" и "Вокзал Ногинска".

ВСУ атаковали Подмосковье рано утром 18 июля, в субботу. После вражеских ударов на территории НПЗ в Ногинске начался пожар. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, при атаке пострадали два человека.

Также целью противника стал логистический центр Wildberries в Электростали. Там погиб один человек.