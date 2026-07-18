Москва18 июлВести.В подмосковном Ногинске на автовокзале полностью перекрыли движение после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Московской области Денис Семенов.
Отмечается, что маршруты ООО "БСК-5" осуществляют перевозку пассажиров только до автовокзала.
Также принято решение: сегодня проезд на маршрутах 9к, 11к, 18к и 19к – бесплатныйнаписал Семенов в своем канале в мессенджере МАХ
Автомобилистов по возможности призвали отказаться от использования личных транспортных средств, чтобы разгрузить дороги и обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб.
Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников атаковали Московскую область. Удары пришлись по территории склада Wildberries в Электростали и по нефтебазе в Ногинске, где произошло возгорание. В результате террористической агрессии погиб человек, еще 37 пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.
В прокуратуре Московской области для пострадавших открыта горячая линия.