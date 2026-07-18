В подмосковном Ногинске на автовокзале полностью перекрыли движение

В Ногинске на автовокзале полностью перекрыли движение В подмосковном Ногинске на автовокзале полностью перекрыли движение

Москва18 июл Вести.В подмосковном Ногинске на автовокзале полностью перекрыли движение после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Московской области Денис Семенов.

Отмечается, что маршруты ООО "БСК-5" осуществляют перевозку пассажиров только до автовокзала.

Также принято решение: сегодня проезд на маршрутах 9к, 11к, 18к и 19к – бесплатный написал Семенов в своем канале в мессенджере МАХ

Автомобилистов по возможности призвали отказаться от использования личных транспортных средств, чтобы разгрузить дороги и обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб.

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников атаковали Московскую область. Удары пришлись по территории склада Wildberries в Электростали и по нефтебазе в Ногинске, где произошло возгорание. В результате террористической агрессии погиб человек, еще 37 пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

В прокуратуре Московской области для пострадавших открыта горячая линия.