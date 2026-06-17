В Белгороде перекрыли движение на перекрестке после удара БПЛА по фуре

На месте атаки БПЛА на грузовик в Белгороде перекрыто движение В Белгороде перекрыли движение на перекрестке после удара БПЛА по фуре

Москва17 июн Вести.На пересечении улиц Губкина и Красноармейской в Белгороде, где произошла атака украинского беспилотника на грузовик, перекрыто движение. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Днем 17 июня БПЛА влетел в большегрузный автомобиль на крупной транспортной развязке. Погиб водитель атакованного транспорта. Фура повреждена.

На месте ЧП до особого распоряжения перекрыто движение на перекрестке улиц Губкина – Красноармейская написал Шуваев в MAX

Также ограничения в движении транспорта затронут подъездные пути со стороны улицы Магистральная и Механизаторов.