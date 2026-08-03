В Краснодаре и Архипо-Осиповке появились мемориалы погибшим при атаке БПЛА

Люди несут цветы и игрушки к поклонному кресту в Краснодаре в память о погибших В Краснодаре и Архипо-Осиповке появились мемориалы погибшим при атаке БПЛА

Москва3 авг Вести.Жители Краснодара несут цветы, свечи и игрушки к поклонному кресту у собора Александра Невского в память о погибших в результате атаки БПЛА в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике, сообщает региональный оперативный штаб.

В самой Архипо-Осиповке мемориал погибшим появился у Дома культуры на улице Ленина. Жители также приносят туда цветы и игрушки.

По последним данным, в результате удара БПЛА погибли семь человек, в том числе трое детей, пострадавших более 40 человек.

Всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая помощь, заявили в штабе.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил ранее, что двое детей из числа погибших в Архипо-Осиповке были жителями города Шахты Ростовской области. Информация о взрослых на данный момент уточняется. Жители Дона есть и среди пострадавших.