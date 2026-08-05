В Краснодарском крае начались выплаты пострадавшим в Архипо-Осиповке

На Кубани власти начали выплачивать компенсации пострадавшим в Архипо-Осиповке В Краснодарском крае начались выплаты пострадавшим в Архипо-Осиповке

Москва5 авг Вести.В Геленджике власти оказывают помощь родственникам пострадавших и погибших в Архипо-Осиповке. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в мессенджере MAX.

В Геленджике делаем все возможное, чтобы родственники пострадавших в Архипо-Осиповке не испытывали никаких затруднений написал Богодистов

Отмечается, что собирать документы для оформления выплат помогают сотрудники Управления соцзащиты.

Мэр подчеркнул, что многие люди до сих пор находятся в стрессе, поэтому задача властей – минимизировать организационные вопросы.

Первые выплаты уже направлены на счета. Размер единовременной помощи от государства семьям погибших - 1 567 500 рублей, при легком вреде здоровью 313 500 рублей, при тяжком или средней тяжести вреде - 627 000 рублей.

Украинские беспилотники атаковали Архипо-Осиповку в Геленджике 3 августа. Пострадали 58 человек, в том числе 12 детей. Еще семь человек, среди них четверо несовершеннолетних, погибли.