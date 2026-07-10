Москва10 июлВести.Над Новгородской областью минувшей ночью российские военные сбили 6 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака шести БПЛАнаписал глава региона в MAX
Он напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников очень опасно. В случае их обнаружения следует немедленно сообщать об этом по телефону экстренных служб 112.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 10 июля силы ПВО обнаружили и ликвидировали над регионами России 376 украинских БПЛА.