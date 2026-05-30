Десантники "Днепра" уничтожили подземные укрытия ВСУ на запорожском направлении

Бойцы "Днепра" уничтожили подземные лабиринты ВСУ на запорожском направлении Десантники "Днепра" уничтожили подземные укрытия ВСУ на запорожском направлении

Москва30 мая Вести.Ивановские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили подземные лабиринты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщает Минобороны.

На запорожском направлении СВО штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника отмечает Минобороны

Сеть подземных туннелей являлась частью "кротовой тактики" противника, которая позволяла резервным группам скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу российских войск, уточняет министерство.

Уничтожение туннелей проходило с помощью термобарических гранат или усиленных зарядов взрывчатки.

Десантники закладывали взрывчатку непосредственно в вентиляционные отверстия и у устьев подземных лазов поясняет Минобороны

По данным радиоперехвата, командиры ВСУ обсуждали потерю позиций и значительные санитарные потери среди личного состава. Таким образом, противник подтвердил потерю контроля над тактически важным перекрестком траншей, заключает Минобороны.