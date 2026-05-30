Москва30 маяВести.Ивановские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили подземные лабиринты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщает Минобороны.

На запорожском направлении СВО штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника

отмечает Минобороны

Сеть подземных туннелей являлась частью "кротовой тактики" противника, которая позволяла резервным группам скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу российских войск, уточняет министерство.

Уничтожение туннелей проходило с помощью термобарических гранат или усиленных зарядов взрывчатки.

Десантники закладывали взрывчатку непосредственно в вентиляционные отверстия и у устьев подземных лазов

поясняет Минобороны

По данным радиоперехвата, командиры ВСУ обсуждали потерю позиций и значительные санитарные потери среди личного состава. Таким образом, противник подтвердил потерю контроля над тактически важным перекрестком траншей, заключает Минобороны.