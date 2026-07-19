Президент ИМЭМО РАН раскрыл условия быстрого завершения конфликта на Украине Дынкин: для завершения конфликта Зеленский должен вывести ВСУ из Донбасса

Москва19 июл Вести.Украинский конфликт можно завершить за 24 часа, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст приказ вывести ВСУ из Донбасса. Об этом заявил ТАСС президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

Мира можно было бы достичь в течение 24 часов, если бы Зеленский отдал приказ ВСУ выйти с этой территории, сказал он.

Дынкин отметил, что ВС РФ ведут уверенное наступление, а Славянско-Краматорская агломерация уже находится в пределах видимости бойцов переднего края.

Поэтому, кто бы чего ни говорил, мы возьмем эту часть Донбасса подчеркнул Дынкин

Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.