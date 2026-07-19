Москва19 июлВести.Украинский конфликт можно завершить за 24 часа, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст приказ вывести ВСУ из Донбасса. Об этом заявил ТАСС президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.
Мира можно было бы достичь в течение 24 часов, если бы Зеленский отдал приказ ВСУ выйти с этой территории, сказал он.
Дынкин отметил, что ВС РФ ведут уверенное наступление, а Славянско-Краматорская агломерация уже находится в пределах видимости бойцов переднего края.
Поэтому, кто бы чего ни говорил, мы возьмем эту часть Донбассаподчеркнул Дынкин
Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.